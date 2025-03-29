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Sandık Kokusu final yapınca aşklarını ilan etmişlerdi! Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den aşk pozu

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, Sandık Kokusu dizisinde canlandırdıkları Ayça ve Hakan karakterlerinin aşkını gerçek hayata taşıdı. Sandık Kokusu dizisi final yapar yapmaz ünlü oyuncular aşklarını ilan etmişti. Şimdilerde tatilde olan ünlü çift Yunanistan tatillerine Santorini'de devam ediyor.

Sandık Kokusu final yapınca aşklarını ilan etmişlerdi! Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den aşk pozu
Öznur Yaslı İkier

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun setinde başlayan arkadaşlık, Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin için aşka dönüştü. Dizideki uyumlarıyla dikkat çeken ikili, sette filizlenen yakınlaşmayı gerçek hayata taşıyarak dizi final yaptıktan sonra aşklarını ilan ettiler.

TATİLE ÇIKTILAR

Birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından romantik fotoğraflarla duyuran çift, dizinin final yapmasının ardından romantik bir Yunanistan tatiline çıktı.

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Çift, tatillerine Santorini'de devam ederken Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade ile birlikte çekilmiş yeni bir fotoğraf paylaştı ve paylaşımına, "Yok be abi" notunu düştü.

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Ünlü çiftin aşk pozu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'çok güzelsiniz', 'yakışıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade Pamir Pekin sandık kokusu
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