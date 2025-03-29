‘Çakıl bebek’ olarak tanınmıştı! Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldızı Nisan Aktaş büyüdü kocaman oldu! Son hali şaşırttı

Bir dönemin efsane programı 'Çocuktan Al Haberi', 2019 yılında ekranlara veda etse de programda yer alan çocukların verdiği cevaplar ve sevimli tavırlar hâlâ hafızalarımızda...

Programda Çakıl Bebek lakabıyla tanınan Nisan Aktaş sevimli halleri ve sempatik tavırları ile herkesin beğenisini kazanmıştı.

O dönem 3 yaşında olan Aktaş, şimdilerde büyüdü kocaman bir kız oldu.

SON HALİYLE GÜNDEMDE

'Sevgi süt mü ki bitsin Evrim Abla?' sözleriyle hafızalara kazınan Aktaş son haliyle dikkat çekti.

Sosyal medyada epey aktif olan Nisan Aktaş, ailesinin yönettiği Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşıyor. Nisan Aktaş'a sosyal medyada; 'Ne ara büyüdün?', 'Zaman su misali', 'Çok güzel olmuş' gibi yorumlar yapılıyor.

Çocuk yıldıza aynı zamanda oyunculuk teklifi yağıyor. Yarışmada anlattığı masallarla da dikkat çeken Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı "Melez Prenses" filmlerinde de rol aldı.