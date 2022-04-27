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  4. Merve Boluğur sabah erkenden denize koştu! "Bomboş lütfen gelmeyin"

Merve Boluğur sabah erkenden denize koştu! "Bomboş lütfen gelmeyin"

27.04.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündemden düşmeyen Merve Boluğur yaz özlemine Alaçatı'da son verdi. Bayram öncesi Alaçatı'ya giden oyuncu erken saatte denize gidip bikinili pozunu paylaştı. Merve Boluğur tatilcilere seslenerek "Bomboş lütfen gelmeyin" dedi.

Merve Boluğur sabah erkenden denize koştu! "Bomboş lütfen gelmeyin"

Bir süredir ekrandan uzak olmasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur sonunda denize girdi. Her fırsatta yazı özlediğini söyleyen oyuncu soluğu Alaçatı'da aldı.

Sabah erken saatlerinde denize koşan Merve Boluğur önce siyah bikinisiyle bir pozunu paylaştı. Ardından ise tatilcilere seslendi.

aütak

"Yazı getirdim dağılın" diyen oyuncu "Alaçatı bomboş sahibi gibiyim, lütfen gelmeyin" dedi.

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Merve Boluğur daha sonra da kısa taytı ve bikini üstüNe ayna karşısında poz vererek paylaşım yaptı.

"BİLDİĞİMİ OKURUM"

Merve Boluğur bir kadın hayranının “Neden senin gibi özgüvenli olamıyorum?” sorusuna şu yanıtı vermişti: "Herkesin bu hayattan tat alma kafası başkadır. Ben özgürlüğümden ödün vermem." "Kulağımı tıkar, bildiğimi okur, yolumdan şaşmam. Mezara tek başıma gireceğim ben."

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Merve Boluğur
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