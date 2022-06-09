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Merve Boluğur şarkı çıkardı, duyanlar şoke oldu! "Murat Dalkılıç'tan sonra kendine gelemedi"

09.06.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla gündeme gelen oyuncu Merve Boluğur uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Ünlü oyuncu bu sefer şarkıcılığa soyundu ve yeni şarkısını duyurdu. Merve Boluğur'un şarkısını duyanlar şoke oldu ve "Murat Dalkılıç'tan sonra kendine gelemedi" yorumları yaptı.

Merve Boluğur şarkı çıkardı, duyanlar şoke oldu! "Murat Dalkılıç'tan sonra kendine gelemedi"

Bir süredir ekranda yer almayan Merve Boluğur müziğe yöneldi. Aşk hayatıyla ilgili "İstersem koluma birini takarım. Çok basit bir şey. Benim bir dakikamı hatta saniyemi alır. Mevzu o değil. Ben gerçek, derin bağlar kurmayı sevdiğim için seçiciyim" diyerek adından söz ettiren Merve Boluğur şarkısıyla gündeme bomba gibi düştü.

"Şşşttt" adlı şarkısını paylaştığı anda gündem olan oyuncu hakkında binlerce paylaşım yapıldı. Merve Boluğur'un şarkısı duyanlar eski eşi Murat Dalkılıç'a da göndermeler de bulundu. Twitter'da iki isim de en çok konuşulan konular arasına girdi.

İşte Merve Boluğur'un şarkısına gelen yorumların bir kısmı:

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  • Murat Dalkılıç'tan sonra kendine gelemedi
  • Merve Boluğur mental sağlığımdan bir tık daha kötü bir şarkı yapmış kutluyorum kendisini
  • Bir an önce şarkıcılığı da bırak
  • Dayanamadım kapattım valla

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Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur Murat Dalkılıç
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