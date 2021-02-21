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Merve Boluğur seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

21.02.2021 07:21 | Son Güncelleme:
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Merve Boluğur seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

Merve Boluğur takipçileriyle soru-cevap yaptı. Merve Boluğur kendisi gibi seksi bakmak isteyenlere formül verdi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Youtube kanalı açan ve özel hayatıyla ilgili deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Boluğur, bu kez Instagram gelen soruları cevapladı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabı üzerinden soru-cevap etkinliği yaptı.

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Merve Boluğur, kendisi gibi seksi bakmak isteyenlere formül verdi. Ünlü isim hayranının sorusuna “Kafanı eğ, ben buyum işte de, içindeki kadını çıkar." yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

33 yaşındaki oyuncu, "Ruh hastası gibi gülüyorsun. Çok hoşuma gidiyor lütfen değiştirme!" yorumuna kayıtsız kalmadı. Boluğur, "Öyle söyleme... Dünyanın en çekici gülümsemesi" dedi.

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