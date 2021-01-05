Merve Boluğur 'Sen kendine inan' dedi olay oldu! Dekoltenin önüne geçen sözler

Geçtiğimiz ay YouTube kanalı açan Merve Boluğur bir videosuyla olay oldu. Cesur pozları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Boluğur yine gündem oldu.

Deri süper minisi ve göğüs dekoltesiyle verdiği pozları paylaşan Merve Boluğur'un bu halinin önüne geçen video sosyal medyada dalga konusu oldu.

Boluğur ise kendisini etiketleyerek dalga geçenleri de paylaştı.

Ünlü oyuncu videosunda "En önemli şey senin kendine inanman. Sen kendine inanmazsan hiç kimse sana inanmaz" dedi. Bu sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.

