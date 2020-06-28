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Merve Boluğur sınava girdi mi? Olay paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 13:29 | Son Güncelleme

Oyuncu Merve Boluğur, özellikle karantina döneminde eskiye dair defterleri açmış ve takipçilerine üniversite sınavına gireceğini açıklamıştı. Merve Boluğur son paylaşımıyla olay oldu.

Merve Boluğur sınava girdi mi? Olay paylaşım

Koronavirüsünden etkilenmemek adına herkes kendisini ev karantinasına alırken ünlü isimler de bu süreci sosyal medya hesaplarından takipçileriyle etkileşim halinde kalarak geçirdi. Bu süre zarfında kimileri mutfak hünerlerini sergilerken kimi isimler de yaptıkları açıklamalarla gündeme geldi.

Üniversite eğitimi almamış olan oyuncu Merve Boluğur, karantinada olduğu süre zarfında üniversite sınavına hazırlık için test çözmeye başladığını açıklamış ve üniversiteye gitmek istediğini söylemişti.

merve-instagram

Herkes sınav sonrası Merve Boluğur’un paylaşımını beklerken ondan şaşırtıcı bir hareket geldi. Güzel oyuncu Instagram hesabının hikaye bölümünden üzerinde “Panik yapmayın, seneye gireceğim inşallah” yazılı bir metin paylaştı ve sınava girmediğini duyurdu.

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