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Merve Boluğur sınırları zorladı! Bikini üstü küçük geldi

28.04.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alaçatı'ya tatile giden Merve Boluğur arka arkaya yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Merve Boluğur paylaşımlarında sınırları zorladı. Oyuncu son olarak üzerine küçük gelen bikinisiyle poz verince olay oldu.

Merve Boluğur sınırları zorladı! Bikini üstü küçük geldi

Acemi Cadı adlı dizide canlandırdığı 'Ayşegül' karakteriyle tanınan Merve Boluğur, Instagram paylaşımları sayesinde ekranda olmamasına rağmen kendini unutturmuyor. Hem açıklamaları hem paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur yaz sezonunu açtı ve Alaçatı'ya gitti.

Alaçatı'ya gidip denize girince çok mutlu olan oyuncu üst üste paylaşımlar yaptı. Önce mayolu ardından bikinili pozlarını paylaşan Merve Boluğur son olarak iddialı bir poza imza attı.

Merve Boluğur sabah erkenden denize koştu! "Bomboş lütfen gelmeyin"Merve Boluğur sabah erkenden denize koştu! "Bomboş lütfen gelmeyin"

"Alaçatı bomboş sahibi gibiyim, lütfen gelmeyin" diyen Boluğur siyah göğüslerine küçük gelen bikini üstüyle mutluluk pozu verdi.

dtokror

Merve Boluğur'un bu pozunu görenler "Kendini aştın", "Üstsüz paylaşmadığın kaldı" yorumları yaptı.

Ekran Alıntısı

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Merve Boluğur
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