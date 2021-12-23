Merve Boluğur'un havuz keyfi! Mayolu pozlarını paylaştı

Yaptığı açıklama ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, bu defa havuzda çekilen pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.

KIŞ ORTASINDA HAVUZ KEYFİ YAPTI

İstanbul'da lüks bir otelde havuz keyfi yapan güzel oyuncu o anları Instagram'dan paylaştı.

Mayosuyla poz veren Boluğur'un paylaşımına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

EKRANLARDAN UZAK KALDI

Acemi Cadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Kuzey Güney dizilerinin ardından son olarak İçimdeki Fırtına ise hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan evliliğini 2017 yılında bitiren Boluğur, uzun süredir dizilerde de rol almıyor.



