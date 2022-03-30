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Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'

30.03.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son zamanlarda kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Yaptıklarıyla oldukça konuşulan Boluğur'un mayolu pozu Instagram'ı çalkaladı.

Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'

Bir zamanlar ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli olan ve sonra boşanma kararı alan Merve Boluğur son zamanlarda sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Pozları ve açıklamalarıyla ilgi odağı olan Merve Boluğur'un mayolu kombini dikkat çekti.

MAYOLU KOMBİNİ INSTAGRAM'I KARIŞTIRDI

Ünlü oyuncu Merve Boluğur mayolu pozunu, 'Mayo sezonu' ifadeleriyle paylaştı.

Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'

Ancak Boluğur'un, mayo ile birlikte giydiği pantolon ve bot dikkat çekti.
Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'

Boluğur'un takipçileri fotoğrafının altına, "Bu iyice kendini kaybetti.", "Yazın bot giymek lazım tabi", "Göğsün gözüküyor" tarzında yorumlar yaptı.
Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'

Merve Boluğur Instagram pozlarıyla sık sık sosyal medyanın diline düşüyor.

Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'
Ayrıca Boluğur, Instagram üzerinden dekolteli ve cesur pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.
Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'

Geçtiğimiz günlerde karlı havada, kameraya kar atarken çektiği video sosyal medyanın diline düşmüştü.

Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'

Bu gönderiyi 'Karda güneşleniyorum' ifadeleriyle paylaşan Boluğur'a takipçileri, "Son olaylardan sonra benim mental sağlık", "Ne yapmak istedin?", "Neden böylesin?" tarzında yorumlar gelmişti.

Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'

Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'

Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'

Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'

Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı çalkaladı! 'Göğsün gözüküyor'


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Merve Boluğur Instagram
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