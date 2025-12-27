MAGAZİN

Hakkında 'suç örgütü' iddiası vardı! Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı

Ebru Gündeş'in 4. kez nikah masasına oturduğu kendisinden 12 yaş küçük olan eski eşi Murat Özdemir'in tutuklandığı iddiaları gündeme geldi. Özdemir, daha önce 'Suç örgütü' iddialarıyla gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Öznur Yaslı İkier

Şarkıcı Ebru Gündeş'in Eylül 2025'te boşandığı eski eşi iş insanı Murat Özdemir'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, "Ebru Gündeş'in, eski eşi Murat Özdemir tutuklandı" paylaşımında bulundu. Özdemir'in, Selahattin Yılmaz'ın liderliğindeki suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandığı öne sürüldü.

Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir, ağustos ayında da "Selahattin Yılmaz Suç Örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen Özdemir, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

İddialara göre Murat Özdemir'in, suç örgütü liderinden aldığı talimatlarla bazı organize sanayi bölgelerine baskı kurduğu ve bu yolla çıkar sağladığı öne sürülmüştü.

