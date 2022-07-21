MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur'un sahne ücreti şoke etti! Sesi sosyal medyada gündem olmuştu

Merve Boluğur'un sahne ücreti şoke etti! Sesi sosyal medyada gündem olmuştu

21.07.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk şarkısı "Şşşttt" ile dinleyicileri ikiye bölen oyuncu Merve Boluğur, bugün Nişantaşı'ndaki bir mekanda sahneye çıkacak. İlk kez sahne alacak olan Boluğur'un bilet fiyatı ise kişi başı 2 bin 500 TL.

Acemi Cadı, Aşk Yeniden, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı projelerde rol alan Merve Boluğur, oyunculuğa ara verdi. Uzun süredir hiçbir projede yer almayan 34 yaşındaki Boluğur, geçtiğimiz haftalarda ilk şarkısı "Şşşttt" ile müzik sektörüne giriş yaptı.

İLK KEZ SAHNEYE ÇIKACAK

Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olan sesiyle dinleyicileri ikiye bölen Merve Boluğur, Instagram'dan yaptığı paylaşımda bu akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda ilk kez sahne alacağını söyledi. Günlerdir ilk sahnesi için hazırlıklar yapan Boluğur, şan eğitimi de aldı.

sarki-cikaran-merve-bolugur-bugun-ilk-kez-sahne-15090452_9506_m

KİŞİ BAŞI 2 BİN 500 TL

Merve Boluğur'un konser vereceği sosyal medyada gündem olurken bilet fiyatları da merak konusu oldu. Tony Avlar isimli sosyal medya fenomenine mesaj gönderen bir kullanıcı, Boluğur sahnesinin bilet fiyatlarının 2 bin 500 TL olduğunu ileri sürdü.

Prime Alışveriş Festivali… Bu müthiş fırsatları kaçırmayın! (21.07.2022)

Samsung Cep Telefonları

Akıllı Saatler

Cep Telefonları ve Aksesuarları

Televizyon ve Ev Sinema Sistemleri

Elektrikli Küçük Ev Aletleri

Philips Kişisel Bakım Ürünleri

Philips Ev Yaşam Ürünleri

Adidas Spor Giyim

Stanley Termos ve Soğutucu Çantalar

Nespresso Kahve Makineleri

Sony Ürünleri

Bebek Bakım Ürünleri

Tüm Fırsatlar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef Dilara bakın kimmiş! Meğerse rekorlar kıran dizide oynamış...MasterChef Dilara bakın kimmiş! Meğerse rekorlar kıran dizide oynamış...
Babası "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'dan cevap geldiBabası "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'dan cevap geldi
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladıŞeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladı
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur sahne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Dünya sınırlarında yaşayan en çekici kadın, Paige Spiranac seçildi!

Dünya sınırlarında yaşayan en çekici kadın, Paige Spiranac seçildi!

Kritik MGK öncesi gelen görüntüler dikkat çekti! Yan yana...

Kritik MGK öncesi gelen görüntüler dikkat çekti! Yan yana...

Fenerbahçe ve Galatasaray Katar'a gidiyor! İlginç anlaşma...

Fenerbahçe ve Galatasaray Katar'a gidiyor! İlginç anlaşma...

İlginizi Çekebilir

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.