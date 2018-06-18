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Merve Boluğur ve Hakan Sabancı'nın yaz aşkı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2018 09:04 | Son Güncelleme

Merve Boluğur ve cemiyet hayatının gözde bekarlarından Hakan Sabancı önceki gece Bodrum’da aynı mekanda eğlendi

Merve Boluğur ve Hakan Sabancı'nın yaz aşkı

Oyuncu Merve Boluğur (30) ve Hakan Sabancı (26), Yalıkavak'taki bir kulüpte sabahın ilk ışıklarına kadar dans edip eğlendi. Etrafın meraklı bakışlarına aldırmayan ikili defalarca öpüştü.

'ÖNCE İŞİM' DEMİŞTİ

Murat Dalkılıç'la olan evliliği Eylül 2017'de biten Merve Boluğur hızla kilo vermesi ve sağlıksız bir görünüme kavuşmasıyla hayranlarını çok korkutmuştu. Kendisine ait ruj markasıyla iş hayatına atılan genç oyuncu, yeni bir aşk yaşayıp yaşamayacağı sorulduğunda 'Önce işim' demişti.

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Öte yandan Murat Dalkılıç uzun bir süredir oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşıyor. Birlikte yaşamaya başlayan çiftten yakın zamanda evlilik haberi de bekleniyor.

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