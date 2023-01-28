Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç barıştı mı? Ağızları açık bırakan olay

2015 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Boşanma sonrasında ise Boluğur'un psikolojik olarak zor günler geçirdiği ve bu nedenle de ekranlardan uzaklaştığı iddiası gündemde yer almıştı. Ayrılıkları uzun süre konuşulan ve açıklamaları ile karşı karşıya gelen Dalkılıç ve Boluğur cephesinden şaşırtan bir haber geldi.

Snob Magazin'in haberine göre; Dalkılıç sabah saatlerinde eski eşi Boluğur'un Beşiktaş'ta bulunan evinin sokağında görüldü. Şarkıcının, o sokakta görünmesi ve hızlı adımlarla oradan ayrılması mahalle sakinlerinin akıllarında soru işaretleri oluşturdu. Mahalle sakinlerinin, "Acaba Merve ile Murat barıştı mı?" yorumları yapmasına sebep oldu. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç Sitare Akbaş’dan ayrıldıktan sonra Çağla Boz ile anılıyordu.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Merve Boluğur ağustos ayında ayrılık nedenini isterse onun açıklayacağını söyleyen Murat Dalkılıç’a sosyal medya üzerinden şöyle yanıt vermişti:

"Geçmişimle ilgili hiç konuşmadım. Çünkü benim için bitmiştir. Susmamın nedeni de hep saygımdandı. Fakat kimse de beni defalarca ağzına sakız etmeyecek.

Topluca son kez yazıyorum. Bir daha bana böyle gelmeyin. Ne magazin ne ex. Son kez söylüyorum. Benim bir duruşum, imajım var. Kalkıp kokuşmuş bitmiş gitmiş şeyin primini yapmak ne ya! Yanındaki kadına saygın olsun. Bir de Merve açıklasın falan. Bu kaçıncı şov koçum?

Artık hakkımı savunacağım. Kimse beni değişik ithamlarla yargılayamaz. Lütfen erkekçikler uzak durun benden. Ne kimseye laf attım bugüne kadar ne birine yaslandım. Siz de benden uzak duracaksınız. ama bu böyle biline. Cahil kesimin psikolojik baskılarından da sıkıldım. İşsiz misiniz bu kadar psikolog kesildiniz. Sığ kafalarınızla uzayın ağabey... Ben Merve'yim sadece. Benim de hayatıma saygı duyulacak..."

