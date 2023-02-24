MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur yine rahat durmadı! Tartışma yaratacak sözler

Merve Boluğur yine rahat durmadı! Tartışma yaratacak sözler

24.02.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Aydın ile ayrılığının ardından uzun süre gündemden düşmeyen Merve Boluğur sosyal medya hesabından sorulan bir soruya kayıtsız kalamadı. Güzel oyuncu bir takipçisinin “Neden hayatında kimse yok?” sorusuna tartışma yaratacak bir yanıt verdi.

Merve Boluğur yine rahat durmadı! Tartışma yaratacak sözler

Ekim ayında Mert Aydın ile evlenen ve kısa bir süre sonra ayrılık kararı veren Merve Boluğur sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemde yer alıyor. Boluğur Instagram hesabından takipçilerin sorularını yanıtladı. Neden hayatında birinin olmadığını soran takipçisine "Erkekler kapatılsın" diyerek yanıt verdi.

MSS

"ERKEKLER KAPATILSIN"

Güzel oyuncu bir takipçisinin "Neden hayatında birisi yok veya aşık olacağın adamı nasıl isterdin?" sorusuna, "Erkekler kapatılsın. Ya basit şeyler erkek enerjisi yüksek adam seviyorum. Kadın kafasını çözmüş adam beni çok etkiler. Sahiplenici bir de... ve tabi ki eğlenebileceğim" yanıtını verdi.

merve1

SİNEMA FİLMİ GELİYOR

Yeni bir projeye başlama niyetinin olup olmadığının sorulması üzerine Boluğur, "Evet sinema filmi için menajerim ilgileniyor şu an" dedi.

merve2

"ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM"

Daha önce iki kere dünyaevine giren Merve Boluğur bir takipçisinin "Evlenmek istiyor musun?" sorusuna "Ya evlenmek değil de çocuğum olsun istiyorum" yanıtını verdi.

merve

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'1 milyon TL bağış yaptı' iddiası gündem olmuştu'1 milyon TL bağış yaptı' iddiası gündem olmuştu
MasterChef Burak'tan dikkat çeken paylaşım! "Seni boşuna tutmamışım"MasterChef Burak'tan dikkat çeken paylaşım! "Seni boşuna tutmamışım"
"Tövbe ettim" diyen çalışanlarına bakın ne verdi! Tepki çeken paylaşım"Tövbe ettim" diyen çalışanlarına bakın ne verdi! Tepki çeken paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur sosyal medya yaratacak

En Çok Okunan Haberler

BDDK duyurdu: Kredi limitleri yükseltildi

BDDK duyurdu: Kredi limitleri yükseltildi

İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu

İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu

Ağır sözler! "Ayak tırnağım düştü" deyince...

Ağır sözler! "Ayak tırnağım düştü" deyince...

Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu: 'Şimdi ben ne yapacağım?'

Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu: 'Şimdi ben ne yapacağım?'

Depremden sonra ilgi odağı haline geldi! "Kendi malımı tanıyamadım"

Depremden sonra ilgi odağı haline geldi! "Kendi malımı tanıyamadım"

Meclis’in EYT mesaisi yeniden başlıyor: 2 önemli yasa ve deprem ayarı...

Meclis’in EYT mesaisi yeniden başlıyor: 2 önemli yasa ve deprem ayarı...

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.