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Merve Dizdar'dan çok konuşulacak açıklamalar! 'Gülben' itirafı olay oldu

09.10.2020 13:49 | Son Güncelleme:
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Merve Dizdar'dan çok konuşulacak açıklamalar! 'Gülben' itirafı olay oldu

'Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar All Magazin'e samimi açıklamalarda bulundu. Dizdar, 'Her çektiğim zor sahnenin gecesinde eve gidince düşünüyorum. Uyuyamıyorum bir süre. Gülben'i düşünüyorum.' dedi.

Son günlerde Masumlar Apartmanı dizisiyle gündem olan güzel oyuncu Merve Dizdar, Gülben karakteriyle gönüllere taht kurdu.

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All magazin dergisine konuşan Merve Dizdar, son günlerde gündem olan dizisiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

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"ÇEKİMDEN SONRA UYUYAMIYORUM"

Oynadığı karakterden çok etkilendiğini söyleyen Dizdar, "Her çektiğim zor sahnenin gecesinde eve gidip düşünüyorum. Uyuyamıyorum bir süre.

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Sonra Gülben'i düşünüyorum, her şeye rağmen ayakta kalmaya çalışmasını, hayatta ki çabasını. Çok seviyorum onu." dedi.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kendisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur.
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Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp. Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

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İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite'de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

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MERVE DİZDAR'IN EŞİ KİM?

Merve Dizdar, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Gürhan Altundaşar ile evlidir.
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