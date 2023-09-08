Merve Dizdar iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yorumlar dikkat çekti! 'Aynı elbiseyi...'

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'de rol alan ve Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor. Merve Dizdar bu defa iddialı pozlarıyla çok konuşuldu. Transpran cesur bir elbise giyen Dizdar'ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Dizdar'ın iddialı pozlarına yapılan yorumlar dikkat çekti. Güzel oyuncunun bu elbisesini daha önce başka ünlü bir oyuncunun da giydiği ortaya çıktı. Dizdar'ın çok beğenilen elbisesini daha önce İrem Helvacıoğlu da giymiş.

Ünlü ismin gönderisinin altına; 'Çok güzelsin', 'Çok yakışmış', 'Bu ne güzellik', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Merve Dizdar 25 Haziran 1986 yılında İzmir'de doğdu. Cannes Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ve Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü başta olmak üzere çeşitli ödülleri bulunmaktadır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı. Semaver Kumpanya ile başladığı tiyatro kariyerine Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema filmi Bir Ses Böler Geceyi'de Cem Davran ile birlikte rol aldı. Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar ve Çılgın Dersane Üniversitede, Masumlar Apartmanı gibi dizilerde yer aldı.

TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlendi.

2018 yılında evlendiği oyuncu eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında boşandı.



