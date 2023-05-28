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Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar evli mi, hangi dizilerde oynadı?

28.05.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Dizdar ile ilgili araştırmalar Cannes'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü almasıyla birlikte yoğunluk kazandı. Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle ödüle layık görülen Dizdar, yaptığı konuşmayla da adından söz ettirdi. Peki, Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar evli mi, hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Merve Dizdar Cannes'daki konuşması ve aldığı ödül ile adından söz ettiriyor. TRT1'de yayınlanan Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile baş rolü paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakteriyle hafızalara kazınan Merve Dizdar, Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülün ardından ünlü oyuncunun yaşı, hayatı, evli olup olmadığı ve oynadığı diziler merak edildi. İşte şu sıralar Ömer dizisinde Nisa rolüyle ekranlarda olan Merve Dizdar ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

MERVE DİZDAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesinde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı. Tiyatroya Semaver Kumpanya ile başladı. İlk sinema filmi Bir Ses Böler Geceyi'de Cem Davran ile birlikte rol aldı.

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Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede, Vatanım Sensin ve Masumlar Apartmanı gibi dizilerde yer aldı. TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlendi. Ünlü oyuncu şu sıralar, Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Ömer ve Onur Bilge'nin canlandırdığı Tahir'in kardeşi Nisa karakterine hayat veriyor.

MERVE DİZDAR EVLİ Mİ?

Merve Dizdar 2018 yılında, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibindeki Gürhan Altundaşar ile dünyaevine girdi. Evliliklerini devam ettirmeme kararı alan Dizdar ve Altundaşar çifti, 2021 yılında boşandı.

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MERVE DİZDAR'IN DİZİLERİ

Kavak Yelleri (2010-2011), İnsanlar Alemi (2012), Doksanlar (2013-2014), Çılgın Dersane Üniversitede (2014), Beş Kardeş (2015), Kırgın Çiçekler (2015), Kertenkele (2015-2016), Yüz Yüze (2017), 7 Yüz (Büyük Günahlar) (2017), Vatanım Sensin (2017-2018), Mucize Doktor (2020), Masumlar Apartmanı (2020-2022), Kırmızı Oda (2021), Erşan Kuneri (2022), Ömer (2023), Magarsus (2023).

MERVE DİZDAR'IN FİLMLERİ

Bir Ses Böler Geceyi (2012), Mandıra Filozofu (2013), Yok Artık 2 (2016), Organik Aşk Hikâyeleri (2017), Körfez (2017), Batlır (2018), Bir Aşk İki Hayat (2019), Eltilerin Savaşı (2020), Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? (2021), Kar ve Ayı (2022), Tamirhane (2022), Kuru Otlar Üstüne (2023).

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