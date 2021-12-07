Merve Dizdar ve eski eşi Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar ile haziran ayında tek celsede boşandı. Ayrıldıktan sonra da arkadaş kalmaya devam eden ikili, önceki gün birlikte görüntülendi.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'da yer alan habere göre, arkadaş grubuyla bir araya gelen ikilinin samimi hali de dikkat çekti. Altundaşar'ın elini Dizdar'ın sandalyesine koyması da gözlerden kaçmadı.

İkilinin yeniden bir araya gelip gelmedikleri ise henüz bilinmiyor.

"YASAK AŞK YAŞAMADIK"

Merve Dizdar, boşanma kararı aldıktan sonra Instagram hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullanmıştı: "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."



