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Merve Kayaalp kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti? Merve Kayaalp hangi dizilerde rol aldı?

19.09.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Merve Kayaalp'ın vefat ettiği öğrenildi. Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan genç sinema oyuncusu Merve Kayaalp'ten gelen acı haber duyanları yasa boğdu. Peki, Merve Kayaalp kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti? Merve Kayaalp hangi dizilerde rol aldı?

Merve Kayaalp kimdir ve kaç yaşındaydı gibi sorular birçok ünlü dizide rol alan oyuncu Merve Kayaalp'in hayata gözlerini yummasının ardından merak edildi. Genç oyuncunun babasının silahıyla intihar ettiği paylaşıldı.

MERVE KAYAALP NEDEN VEFAT ETTİ?

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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MERVE KAYAALP KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Merve Kayaalp,Isparta Süleyman Demirel üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Kayaalp, kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda başladı. Burada bir buçuk yıl süreyle deneyim kazandıktan sonra, özel tiyatro sahnesine adım attı. Alternatif tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Versus Tiyatro ve Tiyatro Ritm'de rol aldı. 36 yaşında hayata gözlerini yuman Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.

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