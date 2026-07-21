Sydney Sweeney'den cesur proje! Korku klasiği Sleepy Hollow yeniden çekiliyor

Sydney Sweeney, kariyerine bir iddialı projeyi daha eklemeye hazırlanıyor. Euphoria dizisinin yıldızı Sydney Sweeney, klasik korku hikâyesi Sleepy Hollow'un yeniden uyarlanacak versiyonunda başrolü üstlenecek.

Yeni yapım, yazar Lindsey Anderson Beer'ın ilk romanı Hollow'dan uyarlanacak. Beer, projede hem yönetmenlik hem yapımcılık hem de senaristlik görevini üstlenecek.

Yeni uyarlamanın; gotik atmosferi, psikolojik gerilimi ve erotik gerilim unsurlarını modern bir bakış açısıyla harmanlayacağı belirtiliyor.

28 yaşındaki Sydney Sweeney'nin, doğaüstü güçlerin de yer aldığı baştan çıkarıcı bir aşk üçgeninin merkezinde bulunan Van Tassel karakterine hayat vermesi bekleniyor.

Sydney Sweeney son yıllarda gerilim türündeki projeleriyle adından söz ettiriyor. Oyuncu daha önce The Voyeurs ve gişede büyük başarı yakalayan The Housemaid filmlerinde rol almıştı.

İÇ ÇAMAŞIRI MARKASIYLA DA GÜNDEMDE

Oyunculuğun yanı sıra kendi iç çamaşırı markası Syrn ile de dikkat çeken Sweeney, geçtiğimiz günlerde markasının Small Town Girl koleksiyonunu tanıttı.