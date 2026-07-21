MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sydney Sweeney'den cesur proje! Korku klasiği Sleepy Hollow yeniden çekiliyor

Euphoria yıldızı Sydney Sweeney, kült korku hikâyesi Sleepy Hollow'un modern uyarlamasında başrolü üstlenmeye hazırlanıyor. Erotik gerilim unsurlarıyla yeniden yorumlanacak yapım, şimdiden sinemaseverlerin merakla beklediği projeler arasına girdi.

Sydney Sweeney'den cesur proje! Korku klasiği Sleepy Hollow yeniden çekiliyor

Sydney Sweeney, kariyerine bir iddialı projeyi daha eklemeye hazırlanıyor. Euphoria dizisinin yıldızı Sydney Sweeney, klasik korku hikâyesi Sleepy Hollow'un yeniden uyarlanacak versiyonunda başrolü üstlenecek.

Yeni yapım, yazar Lindsey Anderson Beer'ın ilk romanı Hollow'dan uyarlanacak. Beer, projede hem yönetmenlik hem yapımcılık hem de senaristlik görevini üstlenecek.

Sydney Sweeney den cesur proje! Korku klasiği Sleepy Hollow yeniden çekiliyor 1

Yeni uyarlamanın; gotik atmosferi, psikolojik gerilimi ve erotik gerilim unsurlarını modern bir bakış açısıyla harmanlayacağı belirtiliyor.

28 yaşındaki Sydney Sweeney'nin, doğaüstü güçlerin de yer aldığı baştan çıkarıcı bir aşk üçgeninin merkezinde bulunan Van Tassel karakterine hayat vermesi bekleniyor.

Sydney Sweeney son yıllarda gerilim türündeki projeleriyle adından söz ettiriyor. Oyuncu daha önce The Voyeurs ve gişede büyük başarı yakalayan The Housemaid filmlerinde rol almıştı.

Sydney Sweeney den cesur proje! Korku klasiği Sleepy Hollow yeniden çekiliyor 2

İÇ ÇAMAŞIRI MARKASIYLA DA GÜNDEMDE

Oyunculuğun yanı sıra kendi iç çamaşırı markası Syrn ile de dikkat çeken Sweeney, geçtiğimiz günlerde markasının Small Town Girl koleksiyonunu tanıttı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çekimler Kıbrıs'ta başladı! Bu dizi gündemdeÇekimler Kıbrıs'ta başladı! Bu dizi gündemde
Daha 17 8. bölüm sonrası eleştirildi! Şaşırtan kararDaha 17 8. bölüm sonrası eleştirildi! Şaşırtan karar

Anahtar Kelimeler:
sydney sweeney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

Sıfır araçta kimsenin beklemediği kusur! Yargıtay son noktayı koydu

Sıfır araçta kimsenin beklemediği kusur! Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.