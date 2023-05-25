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Merve öğretmenin köy okulunda kurduğu atölye kadınların kazanç kapısı oldu

25.05.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı kırsal mahallede görevli sınıf öğretmeni Merve Arslan'ın okulda kurduğu atölye, köy kadınlarının kazanç kapısı oldu.

İlçeye bağlı Harçlı Mahallesi İlkokulu'nda görevli öğretmen Arslan öncülüğünde "Kadın Emeği Girişim Atölyesi" adıyla sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Nisan ayında okulda kurulan atölyeye haftanın iki günü gelen veliler, Arslan ile "Amigurumi" adı verilen örgü tekniğiyle bebek üretiyor.

El sanatı bebekler daha sonra "Kadın Emeği Girişim Atölyesi" adında açılan sosyal medya hesabından, deprem bölgesi için 50 lira indirimli olmak üzere 250 liradan satışa sunuluyor.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA DA HEDİYE OLARAK GÖNDERDİLER

Projeyi başlatan sınıf öğretmeni Merve Arslan, AA muhabirine, velilerle kurdukları atölye sayesinde hem kadınların sosyal etkinliğini artırmayı hem de kadınların sosyal hayattaki emeklerini görünür hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Atölyede 5 veli ile çalışmayı yürüttüklerini dile getiren Arslan, "Bu etkinliklerin kadınlarımıza katkı sağlayabilmesi için satışa sunuyoruz. Bebekleri hem kişiler kendilerine, çocuklarına ve sevdiklerine hem de deprem bölgesindeki çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek içinde satın alabilirler. Hatay'da çadır kentteki çocuklarımıza gönderdiğimiz. bebekler oldu." dedi.

Arslan, kırsal alanda böyle bir çalışmanın, daha önce hiç kendi parasını kazanamamış ya da maddi durumu iyi olmayan öğrenci velilerine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

"İLK DEFA PARA KAZANIYORUM"

Velilerden Aygül Yavuz da projeyi ilk duyduklarında çok heyecanlandıklarını ve hemen çalışmaya başladıklarını söyledi.

Atölyeye gelmedikleri zaman da evden örgüye devam ettiklerini dile getiren Yavuz, "Aile bütçemize katkımız oldu. Buradaki elde ettiğimiz gelirle kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Daha önce hiç kendi paramı kazanmamıştım, ilk defa para kazanıyorum. İnsanın kendi parasını kazanabilmesi çok gurur verici." diye konuştu.

Mine Yavuz ise okulun öğretmeni sayesinde hem para kazanıp hem de komşularıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

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