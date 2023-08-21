Merve Özbey hastanelik oldu! Bütün konserlerini iptal etti

Yaramızda Kalsın, Topsuz Tüfeksiz, Yaş Hikayesi, Sahi, Yerle Yeksan gibi şarkıları dillere pelesenk olan ünlü şarkıcı Merve Özbey'den üzücü haber geldi. Özbey, geçirdiği bir ameliyat sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan ünlü şarkıcı, "Bir süre önce geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorların tavsiyesi ile 30 Ağustos'a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlık günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğim ile..." ifadesini kullandı.

Merve Özbey, 2020 yılında Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Özbey, geçtiğimiz yıllarda Elif Özüm'ü dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Mutlu bir evliliği olan ikili, ikinci bebekleri Emir'i kucaklarına almışlardı.

