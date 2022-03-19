Merve Özbey'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Kenan Koçak ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Merve Özbey, ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Geçen yıl şubat ayında ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına alan 33 yaşındaki Özbey, yeniden anne olmak için gün sayıyor.

4 aylık hamile olan şarkıcının ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Bir kız annesi olan Özbey'in oğlu olacak. Şarkıcı eşiyle doğacak olan çocuklarına isim düşünüyor.

Her fırsatta 4 çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren Özbey, müjdeli haberi sevenleriyle paylaşmıştı.

Her zaman kalabalık bir aile hayalini kurduğunu söyleyen Merve Özbey, yaptığı bir açıklamada "Önceden çocuk yapmanın bencilce olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi çok istiyorum."

"Allah en hayırlı zamanda nasip etsin. Ben tek çocuk büyüdüğüm için üç-dört çocuğum olsun, çok kalabalık bir aile olalım istiyorum" şeklinde konuşmuştu.





