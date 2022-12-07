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Merve Sevi'nin gelinlikli paylaşımı kafa karıştırdı!

07.12.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006-2007 yılları arasında Star TV'de yayınlanan 'Yalancı Yarim' dizisinde, merhum sanatçı Barış Akarsu ile birlikte rol alan ve bu dizide canlandırdığı 'Naz' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Merve Sevi sosyal medya hesabından paylaştığı gelinlikli pozlarıyla kafaları karıştırdı.

Merve Sevi'nin gelinlikli paylaşımı kafa karıştırdı!

2007 yılında hayatını kaybeden Barış Akarsu ile birlikte rol aldığı Yalancı Yarim dizisindeki Naz karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak 2020 yılında Benim Kocam Yapmaz dizisinde rol alan oyuncu Merve Sevi şimdilerde gözlerden uzakta bir yaşam sürüyor.

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GELİNLİKLİ POZLARINA YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Barış Akarsu ile partner olduğunda henüz 19 yaşında olan Merve Sevi sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündeme geldi. 2017 yılında nikah masasına oturduğu spor eğitmeni Çalkan Algün'le evliliği sadece 1 yıl süren 35 yaşındaki oyuncu gelinlikli kareleriyle beğeni topladı.

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Mini bir gelinlikle objektiflere poz veren Merve Sevi güzelliği ve düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı. Birbirinden iddialı karelerini 163 bin takipçili Instagram hesabından paylaşan Merve Sevi kafaları karıştırdı.
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Başından bir evlilik geçen Sevi'nin karelerini takipçileri soru yağmuruna tuttu. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraf karelerinin gelinlik provasından olduğu düşünüldü. Merve Sevi'ye takipçileri 'evleniyor musun?' diye sormadan edemedi.


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