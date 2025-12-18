MAGAZİN

"Eşcinsel değilim" demişti! Survivor Nefise Karatay özel hayatını açık açık anlattı! 'Yarışmadan sonra...'

Survivor 2024'teki performansı ile adından sıkça söz ettiğimiz Nefise Karatay, yarışmanın ardından özel hayatıyla gündeme gelmişti. Son olarak Netflix’in yeni yarışması En Güçlü Asya (Physical Asia) projesinde yer alan Nefise Karatay şimdi de katıldığı bir programdaki açıklamalarıyla gündeme geldi. Nefise Karatay özel hayatını açık açık anlattı.

"Eşcinsel değilim" demişti! Survivor Nefise Karatay özel hayatını açık açık anlattı! 'Yarışmadan sonra...'
Öznur Yaslı İkier

Survivor All Star'daki tarzı, tavırları ve performansı ile adından sıkça söz ettiren Nefise Karatay son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

Dominik'teyken Yunan takımında yer alan Fanis'e olan aşkını ilan etmesiyle uzun süre konuşulan Karatay yarışmanın ardından Berna ile hakkında çıkan ilişki iddialarına çok sinirlenmişti.

"Eşcinsel değilim" demişti! Survivor Nefise Karatay özel hayatını açık açık anlattı! Yarışmadan sonra... 1

CİNSEL TERCİHİNİ AÇIKLAMIŞTI

Nefise Karatay katıldığı bir programda cinsel yönelimine dair açıklama yapmış ve 'Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim' demişti.

Son olarak En Güçlü Asya (Physical Asia) projesinde yer alan Nefise Karatay 'Panorama Podcast' programına konuk oldu. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Karatay, 'duruldum ben' diyerek açık açık anlattı.

"Eşcinsel değilim" demişti! Survivor Nefise Karatay özel hayatını açık açık anlattı! Yarışmadan sonra... 2

Nefise Karatay 'Fanis'e bir ara aşık oldum. Erkeklerin aynı olduğunu görmüş olduk. Sevgilisi varmış mesela. Yarışmadan çıkınca mesajlar attı bana ama soğuk yaptım. Fanis'in bütün arkadaşları bana yürüyor.' dedi.

"Eşcinsel değilim" demişti! Survivor Nefise Karatay özel hayatını açık açık anlattı! Yarışmadan sonra... 3

Karatay, 'Survivor'da hiç böyle bir durum oldu mu?' sorusuna ise; 'Survivor'da da vardı. Ama söylemem. Murat Ceylan dışında beğendiğim biri vardı' diyerek yanıt verdi.

Anahtar Kelimeler:
survivor Nefise Karatay
