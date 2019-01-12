MAGAZİN

Merve Taşkın'dan bornozlu dans videosu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.01.2019 02:41 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Merve Taşkın, bu defa bornozlu dans videosunu yayınladı.

Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Kariu'un kendisine mesaj attığını açıklayarak gündem olan ve ardından da bakirelik itirafıyla çok konuşulan Merve Taşkın, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Merve Taşkın son olarak bornozlu dans videosunu paylaştı. Elinde bıçakla ilginç hareketler yapan Merve Taşkın'ın bornozlu dans videosunu ve fotoğrafını 'Hafta sonu için hazır' notuyla paylaştı.

Merve Taşkın son olarak Instagram'da takipçi sayısının 500 bine çıkmasını iç çamaşırlı pozuyla duyurmuştu.
merve

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