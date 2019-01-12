Merve Taşkın'dan bornozlu dans videosu!

Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Kariu'un kendisine mesaj attığını açıklayarak gündem olan ve ardından da bakirelik itirafıyla çok konuşulan Merve Taşkın, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Merve Taşkın son olarak bornozlu dans videosunu paylaştı. Elinde bıçakla ilginç hareketler yapan Merve Taşkın'ın bornozlu dans videosunu ve fotoğrafını 'Hafta sonu için hazır' notuyla paylaştı.

Merve Taşkın son olarak Instagram'da takipçi sayısının 500 bine çıkmasını iç çamaşırlı pozuyla duyurmuştu.





