MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Taşkın'dan tepki çeken el yıkama videosu

Merve Taşkın'dan tepki çeken el yıkama videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 09:08 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından yaptığı bakirelik itirafıyla olay yaratan fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından el yıkama videosu paylaşınca gündem oldu.

Merve Taşkın, daha önce Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu söyleyen ve sonrasında da futbolcu Emre Mor'un attığı mesajları ifşa ederek gündeme oturmuştu.

Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak karantina günlerinde evden çıkmayan Taşkın yaptığı erotik paylaşımla sosyal medyada olay oldu. Ellerini yıkarken yaptığı hareketle sosyal medyada konuşulan Taşkın'a yorum yağdı.

1

Merve Taşkın'ın videosuna çoğu takipçisi ise eleştiri yağdırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
Oktay Kaynarca duyurdu: Güzel şeyler de oluyorOktay Kaynarca duyurdu: Güzel şeyler de oluyor
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın, merve taşkın dans,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

Bakan Koca: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

DSÖ'den ülkelere çağrı: Koronavirüse karşı zamanı iyi kullanın

DSÖ'den ülkelere çağrı: Koronavirüse karşı zamanı iyi kullanın

5 günlük raporla taburcu edildi, yolda koronavirüs şüphesiyle yakalandı

5 günlük raporla taburcu edildi, yolda koronavirüs şüphesiyle yakalandı

Zafer Mutlu koronavirüsü yendi! 12 günün ardından taburcu edildi

Zafer Mutlu koronavirüsü yendi! 12 günün ardından taburcu edildi

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması: New York'u zorlu haftalar bekliyor

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması: New York'u zorlu haftalar bekliyor

Virüse yakalanan çocuk yürek burktu

Virüse yakalanan çocuk yürek burktu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasmin Erbil'den köpük banyosu... 'Çıkmayacağım'

Keyif yaptı! Küvetten paylaştı

Oktay Kaynarca müjdeli haberi verdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer ve eşi Melissa'nın bebek heyecanı

Oktay Kaynarca duyurdu: Güzel şeyler de oluyor

Defne Samyeli'den karantina günleri paylaşımı: Gece yarısı irmik helvası

Defne Samyeli'den karantina paylaşımı: Gece yarısı...

Ata Demirer'den karantina günleri paylaşımı: Evinde kal genco

Ata Demirer'den 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı!

Survivor'da Mert ve Barış kavgası! Survivor ödül oyunu sırasında birbirlerine girdiler!

Survivor'da şok kavga! Birbirlerine girdiler!

Survivor'da Acun Ilıcalı, Sercan ve Ersin'e karşı yarıştı! Survivor'da ayak tenisi maçını kim kazandı?

Survivor'da Acun ile Sercan ve Ersin kapışması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.