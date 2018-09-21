Merve Taşkın: Karius ile buluştum

Mesaj atma olay doğru mu yalan mı derken Merve Taşkın, konuyla ilgili önemli açıklamada bulundu. Taşkın, Loris Karius’la sosyal medya aracılığı ile tanıştıklarını ve görüştüklerini söyledi!
ÖZET | Beşiktaş 3 - 1 Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)
FIFA resmen açıkladı! Türkiye...
UEFA, Galatasaray ile yaptığı sözleşmeyi yeniden incelemeye başladı
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e olay yaratan sözler!
Milos Krasic Fenerbahçe yaşadıklarının benzerini Lechia Gdansk’ta da yaşadı
Beşiktaş'tan Oliver Giroud hamlesi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın Göztepe maçında oynayacağı belirtildi
Fenerbahçe'de Valbuena Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta kadroya alınmadı
Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi
Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!
Fenerbahçe forması giyen Amanda Cerny Türkiye'ye geldi
İtalya Serie B'deki maçlara süresiz ara verildi
Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum