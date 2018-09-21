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Merve Taşkın: Karius ile buluştum

FUTBOL HABERLERİ  | 21.09.2018 14:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius’un geçtiğimiz günlerde internet fenomeni Merve Taşkın’a mesaj attığı iddia edilmişti.

Mesaj atma olay doğru mu yalan mı derken Merve Taşkın, konuyla ilgili önemli açıklamada bulundu. Taşkın, Loris Karius’la sosyal medya aracılığı ile tanıştıklarını ve görüştüklerini söyledi!

Taşkın'ın açıklamaları şu şekilde:

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Olay itiraf

Olay itiraf
"Her şey attığım bir tweetle başladı, daha sonra sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık."
2 / 11

Olay itiraf

Olay itiraf
"Her şey attığım bir tweetle başladı, daha sonra sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık."
3 / 11

Olay itiraf

Olay itiraf
"İlk önce korktu ve daha güvenilir yer olan Snapchat’ten konuşmak istedi."
4 / 11

Olay itiraf

Olay itiraf
"Çok zaman kaybetmeden numarasını verdi ve whatsapp üzerinden konuşamaya başladık. İlerleyen günlerde de buluştuk."
5 / 11

Olay itiraf

Olay itiraf
"Görüştüğümüzde sürekli yakın olduğu kadının sevgilisi olup olmadığını sordum o da bana 'yok' dedi."
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Olay itiraf

Olay itiraf
"Fakat ikimizin yakınlaşması magazin medyasında büyük yankı uyandırınca tahmin ettiğim oldu ve o sürekli adı geçen kadınla birbirlerini sosyal medyadan silmişler."
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Olay itiraf

Olay itiraf
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Olay itiraf

Olay itiraf
9 / 11

Olay itiraf

Olay itiraf
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Olay itiraf

Olay itiraf
11 / 11

Olay itiraf

Olay itiraf
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Loris Karius Merve Taşkın

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