Merve Taşkın: Karius ile buluştum

Mesaj atma olay doğru mu yalan mı derken Merve Taşkın, konuyla ilgili önemli açıklamada bulundu. Taşkın, Loris Karius’la sosyal medya aracılığı ile tanıştıklarını ve görüştüklerini söyledi!

Taşkın'ın açıklamaları şu şekilde:

1 / 11 Olay itiraf "Her şey attığım bir tweetle başladı, daha sonra sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık."

2 / 11 Olay itiraf "Her şey attığım bir tweetle başladı, daha sonra sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık."

3 / 11 Olay itiraf "İlk önce korktu ve daha güvenilir yer olan Snapchat’ten konuşmak istedi."

4 / 11 Olay itiraf "Çok zaman kaybetmeden numarasını verdi ve whatsapp üzerinden konuşamaya başladık. İlerleyen günlerde de buluştuk."

5 / 11 Olay itiraf "Görüştüğümüzde sürekli yakın olduğu kadının sevgilisi olup olmadığını sordum o da bana 'yok' dedi."

6 / 11 Olay itiraf "Fakat ikimizin yakınlaşması magazin medyasında büyük yankı uyandırınca tahmin ettiğim oldu ve o sürekli adı geçen kadınla birbirlerini sosyal medyadan silmişler."

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