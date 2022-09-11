Merve Yalçın derin göğüs dekolteli elbisesiyle dudak uçuklattı!

Son yılların popüler sosyal medya platformu TikTok'tan günümüze pek çok ünlü oyuncu, şarkıcı ve fenomenler katıldı. Merve Yalçın'da TikTok ve Instagram'da ön plana çıkan iismlerden biri oldu. Hem içerikleri hem de şarkılarıyla sevilen fenomen Instagram'da siyah mini elbisesiyle pozlarını ard arda paylaştı.

GÖĞÜS DEKOLTESİYLE DUDAK UÇUKLATTI

Merve Yalçın Instagram hesabında dekolteli elbisesi ile çoklu pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Yalçın'ın bu pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Merve Yalçın'ın TikTok'ta 6 milyon, Instagram'da 1,4 milyon takipçisi ve YouTube'da 929 bin abonesi bulunuyor.

23 yaşındaki TikTok fenomeni yeni şarkılar çıkararak bu yolda ilerliyor.

Merve Yalçın iddialı pozlarıyla ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Aslen Erzurumlu olan fenomen Merve Yalçın 1.68 boyunda ve 50 kilodur.



