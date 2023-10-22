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Meryem Uzerli'den küvette üstsüz pozlar! Son hali gündemdeydi...

22.10.2023 07:14 | Son Güncelleme:
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"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan, karakteriyle ismini milyonlarca kitleye duyuran Meryem Uzerli son olarak yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Uzerli şimdi de küvette üstsüz pozlarıyla gündem oldu.

Sık sık yüzüne yaptırdığı estetik müdahalelerle gündeme gelen Meryem Uzerli son olarak yüzündeki şişlikle ve değişimle adından söz ettirmişti.

'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle 2011 yılında hayatımıza giren Meryem Uzerli'nin yıllar içindeki değişimi yerini verdiği pozlara bıraktı.

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Geçtiğimiz günlerde de üstsüz poz veren Uzerli küvetteki pozlarıyla yine adından söz ettirdi.

GHG

Küvetteki halini paylaşan oyuncuya hayranlarından "Ne gereksiz bir kare" yorumları geldi.

SSA

ESTETİKLERLE DEĞİŞTİ

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, çene ve yanaklarına dolgu yaptırdı. Meryem Uzerli'nin eski ve yeni yüzü arasında büyük fark var. Güzel oyuncunun son görüntüsünde yaptırdığı dolgular, açıkça belli oluyordu.


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