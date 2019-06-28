MAGAZİN

Meryem Uzerli estetik mi yaptırdı? Son haliyle şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2019 20:19 | Son Güncelleme

Ekranlardan bir süredir uzak olan güzel oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyada takipçileri tarafından paylaşılan son fotoğraftaki estetikli hali dikkatlerden kaçmadı.

Meryem Uzerli estetik mi yaptırdı? Son haliyle şaşırttı

Geçen hafta Hollywood yıldızlarının estetikçisi Dr. Simon Ourian'a giden Meryem Uzerli'nin çene dolgusu dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz yıllarda da estetik yaptırmıştı.

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Meryem Uzerli'nin Holywood yıldızlarının estetik doktoru Dr. Simon Ourian'a yaptırdığı çene dolgusu dikkat çekti.Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde Berlin'de Alman yapımcıların düzenlediği yaz partisine katılmıştı. Sosyal medyadan poz verdiği anları paylaşan Meryem Uzerli süper minisi ve cesur elbisesiyle yine takipçilerinin dikkatini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
meryem uzerli estetik

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