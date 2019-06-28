Meryem Uzerli estetik mi yaptırdı? Son haliyle şaşırttı

Geçen hafta Hollywood yıldızlarının estetikçisi Dr. Simon Ourian'a giden Meryem Uzerli'nin çene dolgusu dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz yıllarda da estetik yaptırmıştı.
Meryem Uzerli'nin Holywood yıldızlarının estetik doktoru Dr. Simon Ourian'a yaptırdığı çene dolgusu dikkat çekti.Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde Berlin'de Alman yapımcıların düzenlediği yaz partisine katılmıştı. Sosyal medyadan poz verdiği anları paylaşan Meryem Uzerli süper minisi ve cesur elbisesiyle yine takipçilerinin dikkatini çekti.
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