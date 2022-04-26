Meryem Üzerli mini etekli poz verdi! "Gözümüz hatun gördü"

Kassel, Almanya doğumlu ödüllü oyuncu Meryem Üzerli, Türkiye'de en çok takip edilen kadın oyunculardan biri oldu. Muhteşem Yüzyıl'dan sonra Gecenin Kraliçesi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi projelerle de ekran önüne gelen Meryem Üzerli cesur pozlarıyla gündeme geldi.

MERYEM ÜZERLİ MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Oyunculuk alanında birçok ödülü bulunan Meryem Üzerli geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı sallamıştı.

Cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyen sevilen oyuncu bu defa mini eteğiyle adından söz ettirdi.

Üzer'in o pozuna, "Gözümüz hatun gördü", "Seninle gurur duyuyorum" gibi yorumlar geldi.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞADI

Başrolü Halit Ergenç ile paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile oyunculuk kariyerinde sıçrama yaşayan Meryem Üzerli'nin, diziden aniden ayrılma kararı alması herkesi şaşırtmıştı. Üzerli 2013'te tükenmişlik sendromu yaşadığı gerekçesiyle çekimlere ara verip Almanya'nın yolunu tutmuştu.

Yıllar içerisinde oldukça değişen Meryem Üzerli diyet ile 2 ayda tam 8 kilo vermişti. Şimdilerde fit görünümüyle dikkat çeken isim, pozlarıyla nefes kesiyor.





