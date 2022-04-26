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Meryem Üzerli mini etekli poz verdi! "Gözümüz hatun gördü"

26.04.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile seyircilerin belleğine kazınan Meryem Üzerli yıllar içerisinde epey değişti. Ekranların aranan yüzlerinden biri olan Meryem Üzerli, mini eteğiyle poz verdi.

Meryem Üzerli mini etekli poz verdi! "Gözümüz hatun gördü"

Kassel, Almanya doğumlu ödüllü oyuncu Meryem Üzerli, Türkiye'de en çok takip edilen kadın oyunculardan biri oldu. Muhteşem Yüzyıl'dan sonra Gecenin Kraliçesi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi projelerle de ekran önüne gelen Meryem Üzerli cesur pozlarıyla gündeme geldi.

MERYEM ÜZERLİ MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Oyunculuk alanında birçok ödülü bulunan Meryem Üzerli geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı sallamıştı.

Meryem Üzerli mini etekli poz verdi!

Cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyen sevilen oyuncu bu defa mini eteğiyle adından söz ettirdi.

Meryem Üzerli mini etekli poz verdi!

Üzer'in o pozuna, "Gözümüz hatun gördü", "Seninle gurur duyuyorum" gibi yorumlar geldi.

Meryem Üzerli mini etekli poz verdi!

TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞADI

Başrolü Halit Ergenç ile paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile oyunculuk kariyerinde sıçrama yaşayan Meryem Üzerli'nin, diziden aniden ayrılma kararı alması herkesi şaşırtmıştı. Üzerli 2013'te tükenmişlik sendromu yaşadığı gerekçesiyle çekimlere ara verip Almanya'nın yolunu tutmuştu.

Meryem Üzerli mini etekli poz verdi!

Yıllar içerisinde oldukça değişen Meryem Üzerli diyet ile 2 ayda tam 8 kilo vermişti. Şimdilerde fit görünümüyle dikkat çeken isim, pozlarıyla nefes kesiyor.

Meryem Üzerli mini etekli poz verdi!

Meryem Üzerli mini etekli poz verdi!

Meryem Üzerli mini etekli poz verdi!

Meryem Üzerli mini etekli poz verdi!

Meryem Üzerli mini etekli poz verdi!

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Instagram
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