Meryem Uzerli'nin kızı Lily iki yaşında! Paylaşımı rekor kırdı

Şubat 2014'te Can Ateş'le olan birlikteliğinden dünyay gelen kızı Lara'nın doğumu ile ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Ocak 2021'de Lily Koi'yi kucağına almıştı.

EV İŞLERİYLE DE UĞRAŞIYORUM'

Geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında moderatörlüğünü Ömür Sabuncuoğlu'nun yaptığı söyleşiye konuk olan oyuncu, "Her gün 'Yaşasın, ben ünlü biriyim' diye sabahları uyanmıyorum" diyen iki çocuk annesi Uzerli, "Normal bir yaşantım var. Kızımı okuldan alıp, ev işleriyle de uğraşan biriyim" açıklamasını yapmıştı.



