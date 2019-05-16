Meryem Uzerli'nin transparan kıyafeti olay oldu!

25 Mayıs tarihine kadar sürecek olan 72. Cannes Film Festivali'nde ünlü isimler boy göstermeye devam ediyor. Ünlü isimlerin kırmızı halıda giydikleri kıyafetler ise çok konuşuluyor.

Uzerli, 72. Cannes Film Festivali'nde giydiği transparan kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabından transparan kıyafetiyle fotoğrafını paylaşan Uzerli, ''#geçengecehakkında 72. Cannes Film Festivali açılış seremonisi'' notunu paylaştı.

Uzerli'nin Cannes Film Festivali'nde giydiği transparan elbiseyi sosyal medya hesabından paylaşmasıyla sosyal medyada olay oldu.

Uzerli'nin paylaştığı fotoğraflardan birinde poposu açıkta olunca, sosyal medya adeta ünlü oyuncuyu linç etti. Aslında ünlü oyuncunun içinde ten rengi bir mayo var. Ancak mayonun alt kısmı Brezilya külotlarına benzediği için poponun yarısını açıkta bırakmış.

Uzerli'nin giydiği kıyafeti çok açık bulan bazı takipçileri, podyumda kalçasını açan şarkıcı Hatice'ye göndermede bulunularak 'ikinci Hatice vakası' yorumları yaptı.



