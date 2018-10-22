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Meryem Uzerli Vurgun dizisinde mi oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 22.10.2018 19:55 | Son Güncelleme

Deniz Çakır ve Erkan Petekkaya’nın rol aldığı ‘Vurgun’ dizisi için Meryem Uzerli’ye teklif götürüldü. dizi için Meryem Uzerli’ye teklif götürüldü.

Meryem Uzerli Vurgun dizisinde mi oynayacak?

Geçtiğimiz yıl ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde rol alan Meryem Uzerli ile Deniz Çakır, yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; uzun süredir bir projede yer almayan Uzerli, ekranlara dönüyor! Güzel oyuncuya, Deniz Çakır ve Erkan Petekkaya’nın rol alacağı Gold Yapım imzalı ‘Vurgun’ adlı diziden teklif geldi.

Henüz net bir anlaşma sağlanmazken, bir süredir ekranlarda görülmeyen Uzerli’nin bu fırsatı değerlendirileceği öğrenildi. Petekkaya ise Çakır ve Uzerli'yi sosyal medya hesabından takip etmeye başladı.

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