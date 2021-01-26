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Merzifon stadına tribün yapılacak

26.01.2021 21:24 | Son Güncelleme:
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Amasya’nın Merzifon Şehir Stadyumuna Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenek doğrultusunda 1000 kişilik kapalı modern bir tribün yapılacak.Şehir stadyumundaki 32 yıl önce yapılan tribünler, inşaat ömrünü tamamlaması ve futbol müsabakalarında ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle plan dahilinde yıkılacak.

Amasya’nın Merzifon Şehir Stadyumuna Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenek doğrultusunda 1000 kişilik kapalı modern bir tribün yapılacak.
Şehir stadyumundaki 32 yıl önce yapılan tribünler, inşaat ömrünü tamamlaması ve futbol müsabakalarında ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle plan dahilinde yıkılacak. 2020 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenek ile ilçeye1000 kişilik kapalı modern bir tribün inşa edilecek. Yüklenici firma ile sözleşmeler yapılarak 1 yıl sürecek tribün yenileme çalışmaları başladı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Fatih Torun, 2017 yılında Gençlik Spor Bakanlığı tarafından gelen ödenek ile spor salonunun deprem güçlendirme ve büyük onarım çalışmalarının yapıldığını söyledi.
İnşaat sürecinde 1 yıl boyunca şehir stadyumunda halk yürüyüşü dahil tüm sportif faaliyetlerin yapılamayacağını belirten Torun, Merzifon’a yaraşır bir tesisin kazandırıldığında daha sağlıklı ortamlarda hem sporcuların hem de halkın yürüyüşlerine devam edeceğini ifade etti.

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