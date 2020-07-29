YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Merzifon’da fiziksel mesafe ve maske kontrolü yapıldı

Merzifon’da fiziksel mesafe ve maske kontrolü yapıldı

AMASYA HABERLERİ  | 29.07.2020 15:23 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede fiziksel mesafe ve maske kontrolü yapıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle normalleşme sürecinde denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.Eski Tuz Pazarı civarında bulunan çay ocakları ile hayvan pazarına giden ekipler, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymayan vatandaşlara ve esnaflara uyarılarda bulundu.

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede fiziksel mesafe ve maske kontrolü yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle normalleşme sürecinde denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.
Eski Tuz Pazarı civarında bulunan çay ocakları ile hayvan pazarına giden ekipler, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymayan vatandaşlara ve esnaflara uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı dolayısıyla dolandırıcılara karşı hazırladıkları uyarıcı broşürleri de dağıtan polisler, dolandırıcılık olayları ve sahte paraya karşı vatandaşlara uyanık olmalarını söyledi.
Özellikle kurban alışverişi yapanları sahte para konusunda uyaran İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, “Ekiplerimiz, vatandaşlarımıza yönelik sosyal mesafe ve maske kontrolü yaparak bilgilendirici broşürlerle uyardı. Korona virüsten kurtulmuş değiliz. O yüzden salgının yayılmasını önlemek, bulaş riskini ortadan kaldırmak için fiziksel mesafemize dikkat edelim, maskelerin doğru kullanımına kesinlikle özen gösterelim. Kurban alışverişlerinde karşılaşılan sahte para olaylarının yaşanmaması için alışveriş sırasında paraların sahte olup olmadığını kontrol edelim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu dünya evine girdi! Ünlü oyuncu dünya evine girdi!
Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Amasya Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:24
Öğle
12:48
İkindi
16:43
Akşam
20:03
Yatsı
21:40

Amasya Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Huzur Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Sağlık Eczanesi
Gumushacikoy
Çelik Eczanesi
Merzifon
Serkan Eczanesi
Suluova
Taşova Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ptt Çalışanı, Babasını Bile Dolandırmış (2)

Ptt Çalışanı, Babasını Bile Dolandırmış (2)

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Mahalle Muhtarlıklarından Peygamber Efendimizin Hayatı Ile Ilgili Konferans

Mahalle Muhtarlıklarından Peygamber Efendimizin Hayatı Ile Ilgili Konferans

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.