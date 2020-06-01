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Merzifon’da normalleşme süreci başladı

AMASYA HABERLERİ  | 01.06.2020 17:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya’nın Merzifon ilçesinde bugün itibariyle normalleşme süreci başladı.Normalleşme sürecinin başlaması kapsamında şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran 2020 Pazartesi bugün itibariyle tamamen kaldırıldı.

Merzifon’da normalleşme süreci başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya’nın Merzifon ilçesinde bugün itibariyle normalleşme süreci başladı.
Normalleşme sürecinin başlaması kapsamında şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran 2020 Pazartesi bugün itibariyle tamamen kaldırıldı. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli normal mesaiye başladı.
Kreşler ve gündüz bakım evleri açıldı. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam ediyor. Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet şartıyla işinin başında bulunuyor.
20 yaş altı ile ilgili sokağa çıkma uygulaması 18 yaşa indi. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başladı. Eğlence mekanlarıyla nargile satışı yapan yerler bu kapsamın dışında tutuldu.

Merzifon’da normalleşme süreci başladı

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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