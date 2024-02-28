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Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldüren zabıta adliyeye sevk edildi

İHA İHA
28.02.2024 13:51
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Antalya Muratpaşa Belediyesi’nde mesai arkadaşını mobbing iddiasıyla sırtından bıçaklayarak ölümüne neden olan zabıta memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerindeki bir işletmenin önünde yaşanan olayda, Muratpaşa Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan Erdal V. (36) mobbingte bulunduğu iddiasıyla mesai arkadaşı İsmail Kanmaz’ı (60) bir büfenin önünde oturduğu sırada sırtından bıçaklamaya başladı. Erdal V., 2 bıçak darbesi sonrası kaçmaya çalışan Kanmaz’ı yakalayıp yine sırt ve boyun kısmına 5 bıçak darbesi daha vurdu. Bu sırada kavgayı ayıran çevredekiler, bıçağı Erdal V.’nin elinden alıp çöp konteynerine attı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kanmaz’ı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail Kanmaz, hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti. Olay yerinden ayrılmayan şüpheli Erdal V. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, cinayet şüphelisi zabıtayı polis merkezine götürdü. Şüphelinin ilk sözlü ifadesinde mobbing iddiasında bulunduğu ileri sürüldü.

Bölgede çalışma yapan Olay Yeri İnceleme Ekipleri ise suç aleti bıçağı çöp konteynerinden çıkartıp muhafaza altına aldı. Ayrıca, olay anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansımıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Erdal V.’nin, emniyetteki ifadesinde cinayeti işleme sebebine ilişkin susma hakkını kullandığı öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli Erdal V., adliyeye sevk edildi.

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