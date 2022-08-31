Meşe palamudundan üretilen plastik suda 1 ayda çözünebilecek

ÖZGÜR ALANTOR - Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan lise öğrencilerinin meşe palamudundan yaptığı organik plastik, suda 1 ayda çözünebiliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Antalya'dan lise öğrencileri Zeynep İpek Yanmaz, Azra Ayşe Bıçakçı ve Hilal Başak Demirel, TEKNOFEST'e fiziki bilimler alanında, "Lise Öğrencileri Kutup Araştırmaları Projeleri Yarışması" için geliştirdikleri "Kutup okyanuslarındaki mikroplastik kirliliğini önlemek için yerli ve milli plastik materyal üretimi" projesiyle katıldı.

Zeynep İpek Yanmaz, AA muhabirine, doğa açısından önemli bir projeye imza attıklarını söyledi.

Geçen yıl arkadaşlarıyla kutuplarla ilgili bir çalıştaya katıldıklarını belirten Yanmaz, "Orada, kutuplardaki plastiklerin önemli bir problem olduğunu gördük. Bunu önlemek için bir proje geliştirdik. Projemizin ismi kutuplar ama bu sadece kutuplar değil, dünyanın her tarafında uygulanabilir bir çalışma oldu." dedi.

Denizlerin çok sayıda plastikle kirletildiğine işaret eden Yanmaz, "Attığımız herhangi bir plastik atık, denizlerde kirliliğe neden oluyor. Bunu önlemek için meşe ağacı palamudunun kabuğundan selüloz, meyvesinden nişasta elde ederek biyoplastik sentezledik." diye konuştu.

Azra Ayşe Bıçakçı ise yaklaşık 9 hafta laboratuvarda çalıştıklarını dile getirerek, "Literatür taraması yaptığımızda petrol dışında genelde buğday, mısır ve pirinç gibi gıda ürünlerinin plastik yapımında kullanıldığını gördük. Bunlar birincil besin gıdası olarak tüketilen ürünlerdi. Bu yüzden hem masraf artıyor hem de gıda sıkıntısı yaşanırken bu ürünlerin böyle bir işte kullanılması doğru değildi. O nedenle yeni bir yöntem geliştirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Meşe palamudundan elde ettikleri plastiğin, petrolden üretilenlere göre maliyetinin yüzde 20 daha az olduğunu vurgulayan Bıçakçı, seri üretime geçildiğinde bunun daha da düşeceğini kaydetti.

Hilal Başak Demirel de ürettikleri materyallerle çeşitli dayanıklılık testleri yaptıklarını anlatarak, "Normal bir market poşetinden 20 kat daha dayanıklı olduğunu gördük. Çözünürlük testlerini okyanus ortamında test ettik. Normal bir plastik 450 yıl gibi bir sürede bozulurken, ürettiğimiz plastik 1 aydan daha kısa sürede çözünüyor. Doğaya ve canlılara hiç zarar vermiyor." dedi.

