Çeyrek asrın en yetenekli oyuncu grubuna sahip olduğumuzu düşünmeye devam ediyorum. Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve diğer genç yetenekler... Bu kadronun potansiyelini tartışmaya gerek yok. Fakat potansiyel sahibi olmakla sahada güçlü bir takım görüntüsü vermek aynı şey değil. İsimlerin kalitesi, doğru bir oyun planı ve sağlam bir takım organizasyonuyla desteklenmediği sürece tek başına yeterli olmuyor.

Üstelik bu başarısızlık bir anda ortaya çıkmadı. Dünya Kupası sürecinde yaşanan hayal kırıklığının ardından Uluslar Ligi’nde de beklenen reaksiyonu gösteremedik. Montella ile devam etme kararı tartışılabilir ancak bugün geldiğimiz noktada geçmişi konuşmaktan çok, yapılan hatalardan ders çıkarma zamanı.

ALTI MAÇTA SIFIR PUANIN HESABI VERİLMELİ

A Ligi’ne yükselmek önemli bir başarıydı. Fakat aynı yıl içerisinde çıktığımız bu seviyede altı maçın tamamını kaybetmek, üzerinde ciddi şekilde düşünülmesi gereken bir başarısızlık. Üstelik karşımızdaki takımların kalitesi ortada olsa da bizim de küçümsenmeyecek bir oyuncu grubumuz var.

İzmir’de Belçika karşısında 25 dakika boyunca rakibe baskı kurabildik. Oyunun o bölümünde sahaya koyduğumuz enerji, doğru işler yaptığımızda neler başarabileceğimizi gösterdi. Ancak maçın tamamına yayılamayan bu performans, yine istediğimiz sonucu almamıza yetmedi. 2-1 kaybettiğimiz karşılaşmada puan getirebilecek fırsatları değerlendiremedik.

Fransa deplasmanında ise en önemli kazanımımız kaleci Berke Özer oldu. Lille’de başarılı bir sezon geçiren Berke, yaptığı kritik kurtarışlarla farkın açılmasını önledi. Rakibin önemli gol fırsatlarında sahneye çıkan genç kaleci, bireysel performansıyla alkışı hak etti. Fakat bir milli takımın bütün umudunu kalecisinin kurtarışlarına bağlaması da üzerinde düşünülmesi gereken bir durum.

SERGEN YALÇIN İÇİN ASIL SINAV ŞİMDİ BAŞLIYOR

Artık önümüzde yeni bir dönem var. Sergen Yalçın’ın milli takımın başındaki geleceğini birkaç maç üzerinden değerlendirmek doğru olmaz. Mart ayında oynanacak karşılaşmalar, teknik heyetin nasıl bir futbol ortaya koyacağını görmek açısından önemli olacak.

Bence öncelikle cevaplanması gereken soru şu: Bu takım nasıl oynayacak?

Sadece iyi futbolculardan oluşan bir kadro kurmak yetmiyor. Sahada birbirini tamamlayan, ne yapacağını bilen, baskı altında dağılmayan ve geriye düştüğünde reaksiyon gösterebilen bir takım oluşturmak gerekiyor. Sergen Yalçın’ın önceliği de kendi oyun anlayışını sahaya yansıtacak oyuncu grubunu belirlemek olmalı.

Elbette sakatlıklar, cezalar ve şanssızlıklar bu süreçte etkili oldu. Ancak altı maçta sıfır puan alınmasını yalnızca bu gerekçelerle açıklayamayız. Eksikleri doğru tespit etmek, hangi oyuncularla yola devam edileceğine karar vermek ve ihtiyaç duyulan bölgelere takviyeler konusunda federasyonun da sorumluluk alması gerekiyor.

SORUMLULUK SADECE TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞİL

Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin de kendisine dönüp bakması şart. Milli takımın başarısı yalnızca teknik direktörün omuzlarına bırakılabilecek bir konu değil. Federasyonun aldığı kararlar, oluşturduğu çalışma ortamı ve uzun vadeli futbol planlaması da doğrudan sonuçları etkiliyor.

Dünya Kupası hedefinin gerçekleşmemesinin ardından Uluslar Ligi’nde yaşanan bu tablo, artık günü kurtaran açıklamalarla geçiştirilemez. Yapılması gereken, hataların üzerini örtmek değil, açıkça kabul edip çözüm üretmek.

Sergen Yalçın’ın üç yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu süre, yeni bir milli takım kimliği oluşturmak için önemli bir fırsat. Ancak bu fırsatın doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Teknik heyetin önüne gerçekçi hedefler konulmalı, oyuncu havuzu genişletilmeli ve A Ligi seviyesinde rekabet edebilecek kadro derinliği oluşturulmalı.

EURO 2028'E TRAVMAYLA DEĞİL, YENİ BİR İNANÇLA GİTMELİYİZ

Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası elemeleri var. Uluslar Ligi’nde yaşananları unutmak mümkün değil ama bu sonuçların oyuncuların zihninde kalıcı bir yük oluşturmasına da izin vermemeliyiz.

Bu ülkenin Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hayalleri var. Hedefimiz yalnızca elemelere katılmak değil, İngiltere’de düzenlenecek EURO 2028 finallerinde yer almak olmalı. Bunun için de bugünden itibaren planlı, programlı ve istikrarlı bir çalışma yürütülmeli.

Ben hala bu oyuncu grubunun çok daha iyisini yapabileceğine inanıyorum. Ancak artık yetenekten, potansiyelden ve gelecek vadeden isimlerden bahsetmeyi bir kenara bırakıp sahada karşılığını görmek istiyoruz.

Çünkü milli takımda mesele sadece altı maçta sıfır puan almak değil. Mesele, bu kadar yetenekli bir kadronun neden kendi futbolunu oynayamadığı ve neden kazanabileceğine inanmakta zorlandığıdır.

EURO 2028'e giden yol, işte bu sorulara verilecek doğru cevaplardan geçiyor.