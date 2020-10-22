YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Mesire alanına ‘Kış eğlence parkuru’ projesi

Mesire alanına ‘Kış eğlence parkuru’ projesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.10.2020 10:50 | Son Güncelleme

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’a 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Mesire Alanı için, Simav Belediye Başkanlığı tarafından kış eğlence parkuru projesi hazırlandığı bildirildi.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Gölcük mesire alanının, önemli bir turizm merkezi haline getirilmesi için proje hazırlıklarının devam edeceğini belirtti.

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’a 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Mesire Alanı için, Simav Belediye Başkanlığı tarafından kış eğlence parkuru projesi hazırlandığı bildirildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Gölcük mesire alanının, önemli bir turizm merkezi haline getirilmesi için proje hazırlıklarının devam edeceğini belirtti. Başkan Biçer “ Kütahya Valisi Ali Çelik, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Ak Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve Simav Belediyesi Meclis Üyesi Şener Kazcıoğlu ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ı ziyaret ettik. Gölcük yaylası mesire alanı içinde yapılmasını planladığımız kış eğlence parkuru projesiyle ödenek talebimizin yer aldığı dosyayı teslim ettik. Destekleri için Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’a, bizleri yalnız bırakmayan Kütahya Valisi Ali Çelik’e, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve Ak Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çankaya’da korona virüsle mücadele devam ediyor
Çankaya’da korona virüsle mücadele devam ediyor
Bağcılar’da berber ve kuaförlere sıkı denetim
Bağcılar’da berber ve kuaförlere sıkı denetim
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Kayıpken intihara kalkışan genç kız ikna edildi
Kayıpken intihara kalkışan genç kız ikna edildi
Tekirdağ'da bir kadın metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakıma alındı
Tekirdağ'da bir kadın metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakıma alındı

Kütahya Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:48
Sabah
07:10
Öğle
12:50
İkindi
15:49
Akşam
18:19
Yatsı
19:36

Kütahya Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Esra Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
Kütahya’da Sigrafitto Sanatı
Kütahya’da Sigrafitto Sanatı
Öğrencilere Gıda Güvenliği Eğitimi
Öğrencilere Gıda Güvenliği Eğitimi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.