Mesleğini bıraktı, yılan bakıcısı oldu

İnsanların yanına bile yaklaşmaya korktuğu yılanların yanından bir an bile ayrılmayan Özkal, haftanın 6 günü yılanlarla iç içe bir yaşam sürüyor. Yılanları yeri geldiğinde koynunda taşıyan, gerektiğinde dışarı çıkartan Özkal, hayvanların hem sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmesi hem de beslenmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor.

Haftanın 6 gününü 12 yılanla birlikte geçiriyor

Yılan bakıcısı Fatih Özkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürüngenlere karşı merakının geçmişe dayandığını söyledi.

Sevdiği işi yapmak istediğini, bu yüzden yılan bakıcılığı görevini üstlendiğini vurgulayan Özkal, şunları kaydetti: "Yaklaşık 2 yıldır Anadolu Harikalar Diyarı'nda yılan bakıcılığı yapıyorum. Sürüngen hayvanlar ilgimi çok çektiği için bu bölüme geçtim. Sürüngen hayvanlarla daha fazla iç içe olmak istediğim için buradayım. Yılanların bakımıyla her gün ilgileniyorum. Herkesin farklı farklı merakı vardır. Benim de sürüngen hayvanlara karşı merakım var. Bu hayvanlarla ilgilenmeyi daha çok seviyorum. Yılanları genellikle hafta sonları dışarı çıkartıyoruz. Çoğu ziyaretçi yanına bile yaklaşamıyor, çekingen davranıyor. Ziyaretçiler korkuyor ancak ben onlara hayvanların özelliklerini, uysal bir yapıya sahip olduklarını anlatıyorum."

Özkal, "12 çeşit yılanımız var. Bazıları boğarak öldürme özelliğine sahip. Hiçbiri zehirli değil. Diş yapıları biraz daha keskin. Isırma acısını daha önce yaşadım. Yaklaşık 5-6 gün acısı geçmiyor. Ancak insana herhangi bir zararı yok. Refleks olarak bana alıştılar. Kış sezonlarında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Agresif oluyorlar ve saldırma pozisyonuna geçiyorlar." diye konuştu.

'BAŞ BAŞA KALDIĞIMIZ ZAMAN BAZEN AKSİYON YAŞIYORUZ' Özkal, albino pitonu, sarı anakonda, top pitonu, boa ve ok yılanı gibi 12 çeşit yılan bulunduğunu, bazı yılanların 5 metre uzunluğunda olduğunu aktardı.

Yılanların ayda bir deri değiştirdiğini ve bunun sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam ettiği anlamına geldiğini anlatan Özkal, yılanları dondurulmuş et ürünleriyle beslediklerini ifade etti.