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Meslek lisesi öğrencileri hurdaya ayrılan parçalardan araba yaptı

15.06.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Kadirli Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11’nci sınıf motor bölümü öğrencileri, 5 aylık çalışmayla yaptıkları arabaya 'Muratbey" adını verdiler

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meslek lisesi motor bölümünde eğitim gören bir grup öğrenci hurda metal ve atıl malzemelerden 5 aylık çalışmayla tek kişilik araba yaptı.

Kadirli Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11’nci sınıf motor bölümü öğrencileri, hurda malzeme satanlardan ve okulun deposunda atıl halde buldukları metal ve diğer malzemeleri kullanarak bir araç yapmaya karar verdi.

Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde 5 ay süren çalışma sonucu 'Muratbey"i yaparak yürütmeyi başardı.

"Muratbey" saatte 120 kilometre hıza çıkabiliyor ve 1 litre benzinle yaklaşık 20 kilometre yol gidebiliyor.

Öğrencilerden Beytullah Çatalbaş, AA muhabirine, bir araç yapmak istediklerini ve ortaya "Muratbey"in çıktığını söyledi.

Atıl malzemelerle neler yapılabileceğini gösterdiklerini belirten Çatalbaş, "Meslek lisesi öğrencileri olarak öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimizin desteğiyle hurda ve atıl malzemeleri değerlendirmek istedik. Kısa sürede parçaları topladık. Bölüm sorumlusu öğretmenimiz Murat Özgür’ün idaresinde 5 aylık çalışma sonunda arazi aracını yaptık. Destek olunması halinde projemizin seri üretimini yapmayı düşünüyoruz. Atıl malzemelerin tasarım yapılarak geri dönüşüme nasıl kazandırıldığını gösterdik, başardık." diye konuştu.

Çatalbaş, aracın elektronik aksamıyla ilgili eksikleri ve aynalarını da daha sonra monte edeceklerini belirtti.

Öğrencilerden Deniz Kurt ise 'Muratbey' adını verdikleri arazi aracını tamamen atıl ve hurda malzemelerden yaptıklarını ifade ederek, "Aracımızı arazi şartlarına göre tasarladık. Okulumuzda denedik ve kullandık. Kullanımı çok rahat. Bize imkan tanındığında neler yapabileceğimizi gösterdik." dedi.

Okul Müdürü Remzi Beyoğlu da motor bölümü öğrencilerinin takdir edilecek bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin her yıl önemli projelere imza attığını anlatan Beyoğlu, "Motor bölümü öğrencilerimiz, 5 ay gibi sürede tamamen hurda ve atıl malzemeler kullanarak tek kişilik arazi aracı yaptılar. Orijinal parça kullanmadılar. Tamamen motor ve metal parçalar kullanarak adını ‘Muratbey’ verdikleri tek kişilik arazi aracı projesinde emeği geçen öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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