KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası'ndaki Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde açılışı gerçekleştirilecek 8 fabrikanın yaklaşık yatırım bedelinin 2,7 milyar lira olduğunu, yıllık 500 milyon dolar ihracat yapma hedefi bulunduğunu bildirdi.

Vali Yavuz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ne, Dilovası ilçesindeki Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden telekonferans yöntemiyle katıldı.

Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin teknoloji ve sanayi üssü olduğunu belirterek, "Bugün sizlerin verdiği destek ve vizyonla hizmete açacağımız 8 fabrikanın yaklaşık yatırım bedeli 2,7 milyar lira olup, yıllık 500 milyon dolar ihracat yapmak hedefindedir." dedi.

Fabrikaların 2 bin 600 kişilik istihdam sağlayacağını aktaran Yavuz, "İçinde bulunduğumuz OSB, yıllık 1,1 milyar dolar ihracat yapmakta, orta ve yüksek teknoloji kullanmaktadır. Özellikle dünyayla yarışan, rekabet eden Türkiye'nin yarışçı ve rekabetçi yüzü olan Kocaeli'den sizlerin teşrifleriyle bu hizmetleri açmak bizim için ayrı bir onur ve şeref olmuştur." ifadelerini kullandı.