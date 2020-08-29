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MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.08.2020 19:25 | Son Güncelleme

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: - "Hizmete açacağımız (Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki) 8 fabrikanın yaklaşık yatırım bedeli 2,7 milyar lira olup, yıllık 500 milyon dolar ihracat yapmak hedefindedir" - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: - "Önümüzdeki süreçte İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 50 milyon dolar tutarında ilave ihracat tutarı ortaya çıkacak"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası'ndaki Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde açılışı gerçekleştirilecek 8 fabrikanın yaklaşık yatırım bedelinin 2,7 milyar lira olduğunu, yıllık 500 milyon dolar ihracat yapma hedefi bulunduğunu bildirdi.

Vali Yavuz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ne, Dilovası ilçesindeki Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden telekonferans yöntemiyle katıldı.

Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin teknoloji ve sanayi üssü olduğunu belirterek, "Bugün sizlerin verdiği destek ve vizyonla hizmete açacağımız 8 fabrikanın yaklaşık yatırım bedeli 2,7 milyar lira olup, yıllık 500 milyon dolar ihracat yapmak hedefindedir." dedi.

Fabrikaların 2 bin 600 kişilik istihdam sağlayacağını aktaran Yavuz, "İçinde bulunduğumuz OSB, yıllık 1,1 milyar dolar ihracat yapmakta, orta ve yüksek teknoloji kullanmaktadır. Özellikle dünyayla yarışan, rekabet eden Türkiye'nin yarışçı ve rekabetçi yüzü olan Kocaeli'den sizlerin teşrifleriyle bu hizmetleri açmak bizim için ayrı bir onur ve şeref olmuştur." ifadelerini kullandı.

İMES Organize Sanayi Bölgesinden bağlantı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Yaklaşık 8 bin 500 kişilik istihdam, 308 firma, 750 milyon dolarlık ihracat kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük makine kümelenmesinden sizleri saygıyla selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu bölgede hizmete girecek 32 fabrikanın toplam yatırım değerinin 1 milyar lira olduğunu belirten Büyükakın "İnşallah bu yatırımlar vesilesiyle önümüzdeki süreçte burada 50 milyon dolar tutarında ilave ihracat tutarı ortaya çıkacak. Yaklaşık 2 bin kadar da istihdam ortamı oluşacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Makine OSB'de Vali Yavuz ve beraberindeki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık ve Radiye Sezer ile sanayiciler, İMES OSB'de ise Büyükakın ve beraberindeki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, AK Parti Milletvekilleri Cemil Yaman ve Emine Zeybek, OSB yönetim kurulu üyeleriyle kurdele kesti.

Törende açılışı yapılan fabrikaların temsilcilerine plaket verildi.

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