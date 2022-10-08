Messi'den Icardi'ye olay sözler: ''Sen pisliksin''

Arjantin basınında yer alan ünlü gazeteci Rodrigo Francisco Lussich, Messi'nin Icardi'yi bilerek milli takıma aldırmadığını iddia etti.

"ICARDI'DEN HERKES NEFRET EDİYOR"

Lussich yaptığı açıklamada, "Messi, Icardi'yi aptal ve pislik biri olarak tanıyor. Bu yüzden Icardi'yi milli takıma aldırmıyor. Messi yüzünden Icardi'den herkes nefret ediyor" dedi.

"BU PİSLİĞİN BURADA NE İŞİ VAR?"

Messi, yakın arkadaşlarına attığı mesajda, "Bu pisliğin burada ne işi var?" dedi. Icardi'yi hiçbir şekilde arkadaş grubuna dahil etmeyen Messi, yıldız oyuncunun Arjantin'de oynamasını engelledi.



