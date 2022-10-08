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Messi'den Icardi'ye olay sözler: ''Sen pisliksin''

08.10.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferi Icardi, Arjantin basınında manşetlerden inmiyor. Lionel Messi'nin Icardi'yi milli takıma bilerek aldırmadığını söyleyen Arjantin basınından gazeteci Lussich, Sampaoli döneminde Icardi'yi takımda görünce Messi'nin tepki gösterdiğini ifade etti.

Messi'den Icardi'ye olay sözler: ''Sen pisliksin''
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Arjantin basınında yer alan ünlü gazeteci Rodrigo Francisco Lussich, Messi'nin Icardi'yi bilerek milli takıma aldırmadığını iddia etti.

"ICARDI'DEN HERKES NEFRET EDİYOR"

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Lussich yaptığı açıklamada, "Messi, Icardi'yi aptal ve pislik biri olarak tanıyor. Bu yüzden Icardi'yi milli takıma aldırmıyor. Messi yüzünden Icardi'den herkes nefret ediyor" dedi.

"BU PİSLİĞİN BURADA NE İŞİ VAR?"

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Messi, yakın arkadaşlarına attığı mesajda, "Bu pisliğin burada ne işi var?" dedi. Icardi'yi hiçbir şekilde arkadaş grubuna dahil etmeyen Messi, yıldız oyuncunun Arjantin'de oynamasını engelledi.


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