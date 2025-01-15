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Messi’den Ronaldo’ya ironik yanıt! Lyon'un Thiago Almada transferinde gözlerden kaçmayan mesaj

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.01.2025 18:47
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Fransa Ligue 1 ekibi Lyon, Brezilya'da Botafogo forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli yıldız Thiago Almada'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşılan transfer videosunda ise Lionel Messi'nin Cristiano Ronaldo'ya yaptığı gönderme dikkat çekti. İşte detaylar...

Messi’den Ronaldo’ya ironik yanıt! Lyon'un Thiago Almada transferinde gözlerden kaçmayan mesaj

Fransa Ligue 1 devi Lyon, sezon sonuna kadar Batofogo'dan Thiago Almada'yı kiraladığını açıkladı.

İŞTE O MESAJ

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Kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı transfer duyurusu videosunda Suudi Arabistan Ligi'nin Ligue 1'den daha iyi olduğunu söyleyen Ronaldo'ya yapılan gönderme detayı gözlerden kaçmadı.

Söz konusu videoda Lionel Messi'den Almada'ya gelen "Ronaldo'yu dinlemeyin, Fransa ligi harika." mesajı dikkat çekti.

RONALDO NE DEMİŞTİ?

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Cristiano Ronaldo, Fransa Ligi hakkında, "Suudi Arabistan Ligi, elbette Ligue 1'den daha iyi. 39-40 derecelik havalarda koşmaya çalışın ve görün. Fransa'da sadece PSG var, gerisi yok." sözlerini sarf ederek tepki toplamıştı.

İşte söz konusu o video;

Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Ligue 1 Lionel Messi lyon
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