Messi’den Ronaldo’ya ironik yanıt! Lyon'un Thiago Almada transferinde gözlerden kaçmayan mesaj

Fransa Ligue 1 devi Lyon, sezon sonuna kadar Batofogo'dan Thiago Almada'yı kiraladığını açıkladı.

İŞTE O MESAJ

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı transfer duyurusu videosunda Suudi Arabistan Ligi'nin Ligue 1'den daha iyi olduğunu söyleyen Ronaldo'ya yapılan gönderme detayı gözlerden kaçmadı.

Söz konusu videoda Lionel Messi'den Almada'ya gelen "Ronaldo'yu dinlemeyin, Fransa ligi harika." mesajı dikkat çekti.

RONALDO NE DEMİŞTİ?

Cristiano Ronaldo, Fransa Ligi hakkında, "Suudi Arabistan Ligi, elbette Ligue 1'den daha iyi. 39-40 derecelik havalarda koşmaya çalışın ve görün. Fransa'da sadece PSG var, gerisi yok." sözlerini sarf ederek tepki toplamıştı.

İşte söz konusu o video;