Messi eşini mi karıştırdı? Ödül töreninde eşi Antonella'yı öpmek yerine Mbappe'ye yönelince sosyal medya karıştı...

FIFA’nın 12 Ocak’ta açıkladığı aday listesi ve geçtiğimiz günlerde oylamanın sona erdiği 2022 FIFA En İyiler (The Best) için Paris’te ödül töreni düzenlendi. Geceye FIFA Başkanı Gianni Infantino, eski yıldız futbolcular, teknik direktörler, kulüp başkanları ile ödüllere aday gösterilen futbolcular ve aileleri katıldı.

MESSI, EŞİYLE BİRLİKTE GELDİ

Bugüne kadar tüm ödül törenlerine eşi Antonella Roccuzzo ile birlitke gelen Messi, düzenlenen bu etkinliğe de eşiyle geldi. Gecede ‘En iyi erkek futbolcu’ Arjantinli Lionel Messi seçildi.

EŞİNİ Mİ KARIŞTIRDI?

Messi'nin ödülü kazandığı anons edilmesinin ardından sol tarafında bulunan Mbappe'ye doğru yönelerek öpmeye kalkması dikkatlerden kaçmadı. Sonrasında sağında oturan eşi Antonella'ya dokunan Messi'nin yanlışlıkla Mbappe'yi öpmeye çalıştığı öne sürüldü.



