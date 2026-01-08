Messi, futbolu bıraktıktan sonraki mesleğini açıkladı!

ABD MLS ekiplerinden Inter Miami formasıyla futbol hayatına devam eden ve 38 yaşına merdiven dayayan Lionel Messi, emeklilik sonrası için kafasındaki planı ilk kez net bir dille açıkladı. Arjantin'de yayın yapan LUZU TV'ye konuşan efsane isim, teknik direktörlük beklentilerini boşa çıkardı.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK BANA GÖRE DEĞİL"

Yıllardır saha içinde bir maestro gibi takımı yöneten Messi, saha kenarında olma fikrine mesafeli yaklaştı. Yıldız oyuncu, "Dürüst olmak gerekirse kendimi teknik direktör olarak görmüyorum. Teknik direktör olma fikrini seviyorum ama bir seçim yapmam gerekirse, bunu tercih etmem" diyerek bu kapıyı kapattı.

HAYALİ: SIFIRDAN KULÜP KURMAK!

Messi'nin asıl heyecan duyduğu proje ise futbol dünyasında patron olmak. Kendi kulübüne sahip olma fikrinin kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Arjantinli, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim yapmam gerekirse, kulüp sahibi olmayı tercih ederim. Kendi kulübüme sahip olmak ve onu en alttan başlayarak büyütmek, genç oyunculara ve diğer insanlara gelişme fırsatı vermek... Beni en çok cezbeden, en çok ilgimi çeken şey bu."

DÜNYA FUTBOLUNA YENİ YILDIZLAR KAZANDIRACAK

Messi'nin bu açıklaması, futbolu bıraktıktan sonra David Beckham gibi bir yol izleyeceği şeklinde yorumlandı. Efsane ismin, sıfırdan kuracağı veya satın alacağı bir kulüple, genç yetenekleri keşfedip dünya futboluna sunmayı hedeflediği belirtiliyor.